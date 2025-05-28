В Иркутской области лагеря готовы к приему отдыхающих

5 мая организации отдыха детей завершили подготовку к летней оздоровительной кампании в Иркутской области. Традиционно она стартует 1 июня. Заместитель министра социального развития, опеки и попечительства региона Татьяна Плетан, начальник отдела надзора за условиями воспитания и обучения управления Роспотребнадзора по Приангарью Ирина Сгибнева рассказали о летней оздоровительной кампании, пишет ИА IrkutskMedia.
Татьяна Плетан подчеркнула, что в Иркутской области по госпрограмме «Социальная поддержка населения» на мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей выделят 1,2 млрд рублей. Средства направят из казны региона. На приобретение путевок для отдельных категорий несовершеннолетних выделят еще 667,8 млн рублей. Кроме того, заместитель министра социального развития, опеки и попечительства региона обратила внимание на то, что в этом году в каждом лагере появился паспорт антитеррористической защищенности.
Ожидается, что в 2025 году не менее 250 тысяч детей смогут воспользоваться различными формами отдыха и оздоровления. Всего в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления указаны 838 учреждения.
Кроме того, Татьяна Плетан уточнила, что ведется системная работа по укреплению материально-технической базы муниципальных лагерей. В 2025 году субсидию получили девять детсих лагерей.
Ирина Сгибнева заявила, что управление Роспотребнадзора по региону подготовило 538 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии требованиям санитарного законодательства.
Планируется, что во время летней кампании на объекты отдыха трудоустроят более 13 тысяч человек. До начала оздоровительных смен сотрудники пройдут медосмотры, гигиеническое обучение, а также предоставят справки об отсутствии судимости.