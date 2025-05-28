В Иркутской области лагеря готовы к приему отдыхающих

Татьяна Плетан подчеркнула, что в Иркутской области по госпрограмме «Социальная поддержка населения» на мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей выделят 1,2 млрд рублей. Средства направят из казны региона. На приобретение путевок для отдельных категорий несовершеннолетних выделят еще 667,8 млн рублей. Кроме того, заместитель министра социального развития, опеки и попечительства региона обратила внимание на то, что в этом году в каждом лагере появился паспорт антитеррористической защищенности.