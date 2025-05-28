«100 лет назад у нас был бы голод». Ученые оценили масштаб гибели посевов в Беларуси из-за заморозков весной 2025 года

Белорусские ученые сказали, как на урожае в Беларуси отразятся заморозки весной 2025 года, пишет БелТА.
Так, в научно-практическом центре НАН Беларуси по земледелию пришли к выводу, что из-за весенних заморозков в этом году в Беларуси погибло 1,6% от общего количества посевов. В целом, ученые считают, что 2025-й стал аномальным. Так, сумма активных температур в январе стала положительной впервые за многие годы наблюдений. Февраль был на 4 — 6 градусов ниже средней нормы, а март опять стал одним из самых теплых. Апрель 2025-го отличался высокими температурами, из-за чего полным ходом стартовала посевная компания и начался вегетационный период растений.
— А потом в апреле выпал снег, который лежал неделю при подкормке озимых культур. Май оказался на 7−8 градусов меньше средних многолетних значений. И это только погода, — прокомментировал гендиректор НПЦ по земледелию Сергей Кравцов.
В итоге, как отмечают ученые, снижение уровня осадков и весенние заморозки сказались на вегетации зерновых культур. Однако на полях погибли лишь 1,6% сельхозкультур.
— Если бы все это было буквально 30 лет назад, то у нас бы было 50% гибели. Например, 50 лет назад у нас бы была гибель 80%, а 100 лет назад у нас бы был голод, — констатировал ученый.
Снизить потери и риски в Беларуси смогли благодаря аграрной науке и технологиям, использованию сортов, устойчивых к катаклизмам, а также продлению сроков посевной кампании.
— Используем различные средства защиты — антистрессовые препараты, различные стимуляторы роста и корневого, и вегетационного, в том числе удобрения и аминокислоты, — поделился специалист.
Кравцов заметил, что в целом, урожай на белорусских полях есть и, если синоптики подскажут, какая погода будет летом 2025 года в Беларуси, то ученые смогут просчитать, когда начнется уборочная кампания и каким будет урожай по культурам.
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