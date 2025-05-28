«100 лет назад у нас был бы голод». Ученые оценили масштаб гибели посевов в Беларуси из-за заморозков весной 2025 года

Так, в научно-практическом центре НАН Беларуси по земледелию пришли к выводу, что из-за весенних заморозков в этом году в Беларуси погибло 1,6% от общего количества посевов. В целом, ученые считают, что 2025-й стал аномальным. Так, сумма активных температур в январе стала положительной впервые за многие годы наблюдений. Февраль был на 4 — 6 градусов ниже средней нормы, а март опять стал одним из самых теплых. Апрель 2025-го отличался высокими температурами, из-за чего полным ходом стартовала посевная компания и начался вегетационный период растений.