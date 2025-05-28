Дороги на Витебщине подтопило после сильных дождей

Также в сводке МЧС говорится, что в минувший вторник в Верхнедвинском районе введен «повышенный режим функционирования». Там дожди подмыли грунтовую дорогу в деревне Княжицы. Проезд по ней пока что закрыт. В этом месте также идут работы. Планируется, что движение откроют к 17:00 28 мая.