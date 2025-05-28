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Дороги на Витебщине подтопило после сильных дождей

МИНСК, 28 мая — Sputnik. Проливные дожди, которые шли в Витебской области в последние два дня, частично повредили некоторые участки дорог, сообщает МЧС.

Сейчас в Ричмонде: +14° 4 м/с 100% 759 мм рт. ст. +14°
Источник: Sputnik.by

Речь идет о дорогах в северо-западной части региона, а именно — вблизи Полоцка, в Верхнедвинском и Ушачском районах.

Еще два участка дорог в Верхнедвинском районе оказались подтоплены, а в Лепеле произошло подтопление четырех жилых домов.

добавили в ведомстве

В Лепеле для откачки воды использовали две единицы техники МЧС. Были задействованы десять спасателей. На место также выезжали службы ЖКХ, электросети и газовщики.

Кроме того, дорожные и другие специализированные службы начали восстановительные работы на транспортных коммуникациях.

Жизнеобеспечение населенных пунктов не нарушено. Специалисты ведут мониторинг гидрологической обстановки.

Также в сводке МЧС говорится, что в минувший вторник в Верхнедвинском районе введен «повышенный режим функционирования». Там дожди подмыли грунтовую дорогу в деревне Княжицы. Проезд по ней пока что закрыт. В этом месте также идут работы. Планируется, что движение откроют к 17:00 28 мая.

По данным Белгидромета, 29 мая на большей части территории страны вновь ожидаются дожди, местами — сильные, а также грозы. Затем, 30 мая будут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы.