Дороги на Витебщине подтопило после сильных дождей

Речь идет о дорогах в северо-западной части региона, а именно — вблизи Полоцка, в Верхнедвинском и Ушачском районах.
Еще два участка дорог в Верхнедвинском районе оказались подтоплены, а в Лепеле произошло подтопление четырех жилых домов.
В Лепеле для откачки воды использовали две единицы техники МЧС. Были задействованы десять спасателей. На место также выезжали службы ЖКХ, электросети и газовщики.
Кроме того, дорожные и другие специализированные службы начали восстановительные работы на транспортных коммуникациях.
Жизнеобеспечение населенных пунктов не нарушено. Специалисты ведут мониторинг гидрологической обстановки.
Также в сводке МЧС говорится, что в минувший вторник в Верхнедвинском районе введен «повышенный режим функционирования». Там дожди подмыли грунтовую дорогу в деревне Княжицы. Проезд по ней пока что закрыт. В этом месте также идут работы. Планируется, что движение откроют к 17:00 28 мая.
По данным Белгидромета, 29 мая на большей части территории страны вновь ожидаются дожди, местами — сильные, а также грозы. Затем, 30 мая будут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы.