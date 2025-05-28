В Симферополе пройдут антитеррористические мероприятия 29 мая

В четверг, 29 мая, в Симферополе планируют провести учебные антитеррористические мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Антитеррористические мероприятия начнутся в 10 утра. Их проведут в районе школы № 42 на улице Мемета Аппазова, 15. Планируется, что учения завершатся в час дня.
«В рамках мероприятия будет проверена готовность оперативных служб к ликвидации угрозы теракта», — говорится в сообщении.
Симферопольцев просят соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб. Жителей крымской столицы также призвали не паниковать и пользоваться информацией из официальных источников.