Омичам показали, как преобразятся Соборная площадь и другие локации

Омские власти определились, как будут обновлять общественные территории региона. Одобрено сразу несколько проектов благоустройства. Особое внимание уделено реконструкции Соборной площади, скверов Борцов Революции и на улице Шаронова, пляжа «Центральный-2», участка улицы Короленко.
Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко.
«Обсудили также проекты, представленные территориями-победителями IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды — в Исилькуле, Называевске и Таре. Все проекты, которые были рассмотрены, участники заседания поддержали», — рассказал губернатор Виталий Хоценко 27 мая в своем телеграм-канале.
Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко.
Глава региона добавил, что самое главное — желание местных жителей с удовольствием посещать обновленные пространства.
Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко.