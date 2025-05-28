Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичам показали, как преобразятся Соборная площадь и другие локации

Архитектурно-градостроительный совет одобрил проекты благоустройства.

Источник: Комсомольская правда

Омские власти определились, как будут обновлять общественные территории региона. Одобрено сразу несколько проектов благоустройства. Особое внимание уделено реконструкции Соборной площади, скверов Борцов Революции и на улице Шаронова, пляжа «Центральный-2», участка улицы Короленко.

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко.

«Обсудили также проекты, представленные территориями-победителями IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды — в Исилькуле, Называевске и Таре. Все проекты, которые были рассмотрены, участники заседания поддержали», — рассказал губернатор Виталий Хоценко 27 мая в своем телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко.

Глава региона добавил, что самое главное — желание местных жителей с удовольствием посещать обновленные пространства.

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко.