Омичам показали, как преобразятся Соборная площадь и другие локации

«Обсудили также проекты, представленные территориями-победителями IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды — в Исилькуле, Называевске и Таре. Все проекты, которые были рассмотрены, участники заседания поддержали», — рассказал губернатор Виталий Хоценко 27 мая в своем телеграм-канале.