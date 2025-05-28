Власти назвали число детей, которые побывают в загородных лагерях региона в 2025-м

На заседании Трусенёва также сообщила, что в Калининградской области планируют ввести продажу путёвок в детские лагеря через единый портал государственных и муниципальных услуг. Летняя оздоровительная кампания стартует с 1 июня. При этом в лагерях в 2025 году введут воспитательные смены. Они разработаны на уровне Министерства просвещения России и будут включать в себя три блока: изучение истории, культуры и науки, развитие общероссийских ценностей и культура здорового образа жизни.