Создана технология нанесения программируемых защитных покрытий для сплавов

Как отмечается в сообщении, разработка ученых позволяет избавить жаропрочные сплавы на базе титана и алюминия, применяемые в авиации, энергетике и других областях науки и техники, от одного из их главных недостатков — они быстро изнашиваются при достаточно высоких механических нагрузках. При этом нанесение защитных покрытий на их поверхность может привести к переменам в структуре материала и ухудшению его свойств.