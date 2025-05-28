Создана технология нанесения программируемых защитных покрытий для сплавов

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Исследователи из России разработали подход, позволяющий наносить защитные покрытия из циркония на авиасплавы из титана и алюминия и гибко «программировать» их свойства, адаптируя их под конкретные условия работы. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба НИТУ МИСИС.
«Коллектив исследователей под руководством выдающегося профессора Евгения Левашова разработал технологию нанесения покрытий с антифрикционными свойствами для титан-алюминиевых сплавов. Полученное покрытие обладает высокой коррозионной стойкостью и биосовместимостью, благодаря чему найдет применение в медицине, также разработка наших ученых может использоваться в теплоэнергетике и химическом машиностроении», — пояснила ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечается в сообщении, разработка ученых позволяет избавить жаропрочные сплавы на базе титана и алюминия, применяемые в авиации, энергетике и других областях науки и техники, от одного из их главных недостатков — они быстро изнашиваются при достаточно высоких механических нагрузках. При этом нанесение защитных покрытий на их поверхность может привести к переменам в структуре материала и ухудшению его свойств.
Российские исследователи предложили обойти эту проблему. Созданный ими подход позволяет наносить твердый слой из циркония при помощи коротких, но мощных электрических импульсов. По словам одного из разработчиков, научного сотрудника НИТУ МИСИС Евгении Замулаевой, этот метод похож по принципу работы на микросварку: материал электрода переносится на поверхность детали под действием коротких импульсов тока.
В процессе разработки этого покрытия ученые детально изучили то, как газовый состав среды, в которой производится обработка сплава, влияет на механические свойства и структуру слоя из циркония. Эти опыты показали, что наиболее интересными свойствами обладают те покрытия, которые наносятся на сплав из титана и алюминия в азотной газовой среде. Взаимодействия циркония и азота приводят к формированию двухслойного покрытия с высокой твердостью и превосходными антифрикционными свойствами.
«Мы доказали, что возможно “программировать” свойства покрытия еще на этапе его нанесения, словно настраивая параметры 3D-печати. В будущем это позволит создавать умные поверхности, которые сами подстраиваются под условия работы», — подытожил профессор Левашов, чьи слова приводит пресс-служба вуза.