Генетики исследуют наследственные заболевания в четырех районах Якутии

По ее словам, при проведении молекулярно-генетических исследований будут применены собственные разработки генетиков Якутии. «На данном этапе в рамках проекта согласились пройти обследование 593 жителя, из них репродуктивного возраста, с 18 до 50 лет — 179 человек (30%). Проводится дистанционная консультация врачом-генетиком нашей лаборатории, начат молекулярно-генетический скрининг более 10 наследственных заболеваний и таргетных исследований по показаниям», — добавила доктор медицинских наук.