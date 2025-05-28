На части Пермского края 2−5 июня временно отключат радио и телевидение

В Пермском крае со 2 по 5 июня проведут краткосрочные отключения средств теле- и радиовещания. Краевой радиотелевизионный передающий центр сообщил об отключении пакетов цифрового телевидения РТРС и «Радио России».
В зону отключения телерадиовещания попадут:
— 2 июня с 11:00 до 17:00 Очер (РТРС-1, РТРС-2, «Радио России»);
— 3 июня с 11:00 до 17:00 Большая Соснова (РТРС-1, РТРС-2);
— 3 июня с 11:00 до 17:00 Гайны (РТРС-1, РТРС-2, «Радио России»);
— 4 июня с 09:00 до 18:00 Кудымкар (РТРС-1, РТРС-2, «Радио России»);
— 5 июня с 11:00 до 17:00 Чермоз (РТРС-1, РТРС-2).
В первый мультиплекс цифрового телевидения РТРС (Российская телевизионная и радиовещательная сеть) входят: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», а также радиостанции «Вести ФМ», «Маяк», «Радио России». Пакет РТРС-2 включает: «РЕН ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «НТВ Спорт плюс», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ».
Передающее оборудование отключат для проведения профилактических и плановых работ. Некоторые работы могут отменить или перенести на другое время из-за погодных условий. Все отключения согласованы с вещателями.
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