Посетители калининградских МФЦ два дня толпятся в очередях

Калининградцы пожаловались на огромные очереди в отделениях МФЦ. Об этом «Клопс» рассказали посетители.
«В понедельник приехала на площадь, народу было очень много, не протолкнуться. Подумала, что понедельник день тяжёлый, и не стала ждать. Сегодня поехала на Челнокова, но и там людей тьма. Из диалога с сотрудником выяснилось, что система два дня не работала, ожидание составляет более трёх часов. Девушка предложила записаться на любой другой день», — поделилась одна из посетительниц.
Официальная версия временных неудобств в отделениях пока не называется. «Клопс» направил в МФЦ запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.
Пассажиры электричек Зеленоградск — Калининград по приезде на Северный вокзал вынуждены покупать в кассе билеты, оплачивая уже проделанный путь, чтобы выйти в город. У вокзала регулярно собираются большие очереди.