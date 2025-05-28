Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посетители калининградских МФЦ два дня толпятся в очередях

Ждать приёма приходится дольше трёх часов.

Источник: РИА "Новости"

Калининградцы пожаловались на огромные очереди в отделениях МФЦ. Об этом «Клопс» рассказали посетители.

«В понедельник приехала на площадь, народу было очень много, не протолкнуться. Подумала, что понедельник день тяжёлый, и не стала ждать. Сегодня поехала на Челнокова, но и там людей тьма. Из диалога с сотрудником выяснилось, что система два дня не работала, ожидание составляет более трёх часов. Девушка предложила записаться на любой другой день», — поделилась одна из посетительниц.

Официальная версия временных неудобств в отделениях пока не называется. «Клопс» направил в МФЦ запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Пассажиры электричек Зеленоградск — Калининград по приезде на Северный вокзал вынуждены покупать в кассе билеты, оплачивая уже проделанный путь, чтобы выйти в город. У вокзала регулярно собираются большие очереди.