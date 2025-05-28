Посетители калининградских МФЦ два дня толпятся в очередях

«В понедельник приехала на площадь, народу было очень много, не протолкнуться. Подумала, что понедельник день тяжёлый, и не стала ждать. Сегодня поехала на Челнокова, но и там людей тьма. Из диалога с сотрудником выяснилось, что система два дня не работала, ожидание составляет более трёх часов. Девушка предложила записаться на любой другой день», — поделилась одна из посетительниц.