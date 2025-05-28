Омичей предупредили о способе мошенничества с графиком отключения воды

Специалисты предупреждают о необходимости проверять информацию об отключении воды только на официальных ресурсах. Получить достоверные данные можно через сайты местных администраций, управляющих компаний или в приложении «Госуслуги». Важно помнить, что любые письма с неизвестными ссылками следует рассматривать как потенциально опасные и не переходить по ним.