Омичей предупредили о способе мошенничества с графиком отключения воды

Киберпреступники изобрели очередную схему обмана граждан. На этот раз злоумышленники используют фейковые графики отключения горячей воды для кражи персональных данных россиян. Об этом сообщает «Сибдепо».
Аферисты рассылают жителям города электронные письма с якобы официальным графиком отключения воды. При переходе по ссылке в письме пользователь попадает на поддельный сайт, где злоумышленники получают доступ к его личным данным.
Специалисты предупреждают о необходимости проверять информацию об отключении воды только на официальных ресурсах. Получить достоверные данные можно через сайты местных администраций, управляющих компаний или в приложении «Госуслуги». Важно помнить, что любые письма с неизвестными ссылками следует рассматривать как потенциально опасные и не переходить по ним.