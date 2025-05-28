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В Ростове беременной женщине с вросшей плацентой сделали редкую операцию

Хирурги в Ростове провели редкую операцию беременной женщине и спасли ребенка.

Источник: Комсомольская правда

В Перинатальном центре Ростовской области провели редкую операцию, благодаря которой беременная женщина сохранила матку и смогла родить здоровую девочку. Об этом случае рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Медики помогли 33-летней женщине, состояние которой было тяжелым из-за врастания плаценты. Врачи временно перекрыли кровоток и максимально безопасно выполнили вмешательство, сделали это на сроке в 35 недель и четыре дня.

Во время операции рядом с пациенткой находились не только акушеры-гинекологи. Работали также анестезиологи-реаниматологи, урологи, эндоваскулярный хирург и врач УЗИ из ПЦРО и ОКБ № 2.

После родов маму с маленькой дочкой выписали домой.

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