В Хабаровском крае музею с редкими артефактами исполнилось 50 лет

Музей носит имя Анны Петровны Ходжер — нанайской поэтессы, краеведа и бессменного директора с 1980 по 1995 год. Её заслуги в сохранении культуры отметили особым образом: в день юбилея на здании музея установили мемориальную доску в её честь.