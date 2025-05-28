В Хабаровском крае музею с редкими артефактами исполнилось 50 лет

В Хабаровском крае 50-летие отметил Краеведческий музей Нанайского района, сообщает телеграм-канал Минприроды Хабаровского края.
Он работает в селе Троицкое с 1975 года, собирая и храня бесценные свидетельства жизни коренных народов Приамурья. Музей особенно гордится коллекцией этнографических предметов и ритуальной скульптуры нанайцев — одного из восьми коренных малочисленных народов Севера края.
Сейчас в фондах музея свыше 10 тысяч экспонатов. Это документы, фотографии, предметы быта и образцы декоративно-прикладного искусства местных мастеров. Каждый из них — часть живой истории, которую сотрудники учреждения бережно сохраняют уже полвека.
Музей носит имя Анны Петровны Ходжер — нанайской поэтессы, краеведа и бессменного директора с 1980 по 1995 год. Её заслуги в сохранении культуры отметили особым образом: в день юбилея на здании музея установили мемориальную доску в её честь.