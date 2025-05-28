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В Хабаровском крае музею с редкими артефактами исполнилось 50 лет

В Троицком открыли мемориальную доску в честь Анны Ходжер.

Источник: Соцсети

В Хабаровском крае 50-летие отметил Краеведческий музей Нанайского района, сообщает телеграм-канал Минприроды Хабаровского края.

Он работает в селе Троицкое с 1975 года, собирая и храня бесценные свидетельства жизни коренных народов Приамурья. Музей особенно гордится коллекцией этнографических предметов и ритуальной скульптуры нанайцев — одного из восьми коренных малочисленных народов Севера края.

Сейчас в фондах музея свыше 10 тысяч экспонатов. Это документы, фотографии, предметы быта и образцы декоративно-прикладного искусства местных мастеров. Каждый из них — часть живой истории, которую сотрудники учреждения бережно сохраняют уже полвека.

Музей носит имя Анны Петровны Ходжер — нанайской поэтессы, краеведа и бессменного директора с 1980 по 1995 год. Её заслуги в сохранении культуры отметили особым образом: в день юбилея на здании музея установили мемориальную доску в её честь.