Радиоактивные грибы угрожают жизни и здоровью красноярцев

По данным медицинской статистики, ежегодно сотни грибников обращаются в больницы после сбора грибов.
Несмотря на то, что лисички считаются одними из самых чистых грибов, опасность отравлений исходит не только от ядовитых видов. Обычные съедобные грибы способны накапливать радионуклиды и тяжелые металлы в опасных концентрациях.
Исследования показывают, что грибы могут поглощать радиоактивный цезий, причем его содержание в них может превышать уровень загрязнения лесной подстилки в 20 раз, отмечает начальник отдела химико-токсикологических исследований Красноярского филиала ФГБУ «ЦОКЗ АПК» Надежда Терехова. Особенно активно радиацию аккумулируют грибы, растущие на переувлажненных участках.
Лидерами по поглощению радиоактивных веществ являются маслята, подосиновики, подберезовики, свинушки, рыжики, а также волнушки розовые и грузди. Это связано с тем, что их мицелий располагается в верхних слоях почвы, где концентрация радионуклидов наиболее высока.
Высокая способность грибов к абсорбции объясняется их биохимическим составом: калий, основной минеральный компонент плодовых тел, химически схож с цезием-137, что способствует его активному поглощению. Даже на относительно чистых территориях грибница может накапливать вредные вещества из-за обширной площади впитывания.
Наименьшее количество радиоактивных элементов содержится в лисичках, опятах, диких шампиньонах, сыроежках и вешенках. Относительно безопасными считаются грибы с белой мякотью и представители семейства зонтичных, хотя они все же могут накапливать немного больше радионуклидов.
Особую осторожность следует проявлять при сборе первых грибов после засушливого периода, так как в них может накапливаться повышенное количество токсичных элементов. Надежда Терехова рекомендует избегать сбора перезревших экземпляров и грибов вдоль автомагистралей, в промышленных зонах и городской черте.
Ученые подчеркивают, что вредные химические вещества распространяются повсеместно из-за промышленных выбросов, которые переносятся воздушными массами и выпадают с осадками даже в экологически благополучных районах, делая сбор грибов потенциально опасным.
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