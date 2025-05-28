Радиоактивные грибы угрожают жизни и здоровью красноярцев

Лидерами по поглощению радиоактивных веществ являются маслята, подосиновики, подберезовики, свинушки, рыжики, а также волнушки розовые и грузди. Это связано с тем, что их мицелий располагается в верхних слоях почвы, где концентрация радионуклидов наиболее высока.