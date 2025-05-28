Пассажиры, в ногах правды нет: приживутся ли в самолетах «стоячие» места

Конструкция, разработанная итальянской компанией, крепится к полу и потолку и имеет спинку. Пассажир, который купил такое место, находится в наклоненном положении на «велосипедном» сиденье — полностью на него сесть невозможно. Создатели отметили, что благодаря такой конструкции вместимость самолета увеличится на 20 процентов за счет сокращения расстояния между рядами. Кстати, впервые подобные кресла были представлены в Германии еще в 2018 году.