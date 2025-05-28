Пассажиры, в ногах правды нет: приживутся ли в самолетах «стоячие» места

Итальянская компания сообщила о разработке авиационных салонов со стоячими местами. Продолжительность рейсов составит не более двух часов. Эксперт в области авиации, пилот Роман Гусаров рассказал «Вечерней Москве» о рентабельности таких мест.
Опасная экономия.
Конструкция, разработанная итальянской компанией, крепится к полу и потолку и имеет спинку. Пассажир, который купил такое место, находится в наклоненном положении на «велосипедном» сиденье — полностью на него сесть невозможно. Создатели отметили, что благодаря такой конструкции вместимость самолета увеличится на 20 процентов за счет сокращения расстояния между рядами. Кстати, впервые подобные кресла были представлены в Германии еще в 2018 году.
— Эта инициатива звучит как бред. С точки зрения стандартов безопасности такого просто не должно быть. В России, согласно федеральным авиационным правилам, все самолеты должны иметь «кресло или спальное место для каждого лица старше двух лет», — объясняет Роман.
Сидячие места сертифицированы на «запредельные» перегрузки и оснащены ремнями безопасности.
— Все для того, чтобы в случае непредвиденной ситуации обеспечить безопасность граждан. А если человек во время жесткой посадки будет стоять, то он может получить травму позвоночника. Я уже не говорю про переломанные руки и ноги, — дополнил Гусаров.
Отголоски разума.
Генеральный директор «новаторской» ирландской бюджетной авиакомпании Майкл О`Лири заявил о стремлении оборудовать один из самолетов 10 рядами стоячих мест и 15 рядами традиционных сидений. Он предположил, что стоимость полета стоя может составить от одного до пяти евро (90−452 рубля). При этом пока ни одна авиакомпания не подтвердила установку таких кресел в своих самолетах.
— Для каждого самолета и производителей тех или иных запчастей установлены специальные правила, которые нельзя нарушать. Кресла же в случае внештатной ситуации должны сохранить жизнь пассажиру. Не думаю, что «стоячие» места приживутся, — отметил Роман.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Сергей Александров, юрист частной практики:
— В России такие стоячие места в эксплуатацию не введут никогда, потому что для отечественных самолетов есть установленные правила на законодательном уровне. Там до мельчайших подробностей прописаны все габариты и размеры запчастей, включая кресла. Это влияет на безопасность пассажиров, кстати, так же, как и размер ручной клади.
НЕУДАЧНЫЕ ПРОЕКТЫ.
Утопические фантазии.
Александр Липпиш, немецкий авиаконструктор, известен своими разработками в области бесхвостых самолетов. Однако его самым радикальным проектом стал дископлан — самолет, крылом которого являлся вращающийся диск, который должен был создать подъемную силу и обеспечить устойчивость полета. Конструктор разработал несколько моделей дископланов, но ни одна из них не смогла показать удовлетворительных результатов.
Потерял потенциал.
Советский «Ту-144», разработанный параллельно с англо-французским Concorde, стал первым в мире сверхзвуковым пассажирским самолетом. Но судьба его сложилась печально. Высокий расход топлива, сложная эксплуатация, частые поломки, а также авиакатастрофа на авиасалоне в Ле-Бурже (Франция) в 1973 году, подорвали доверие к самолету.
Гигант, не нашедший признания.
Airbus A380 — самый большой в мире пассажирский самолет. Он имел до 853 мест, но так и не пошел в производство из-за дороговизны разработки и эксплуатации.
Росавиация не планирует вводить штрафы для авиапассажиров, встающих с мест раньше времени, по аналогии с авиакомпаниями Турции. Напомним, что встающим с мест до полной остановки двигателя пассажирам турецких авиакомпаний теперь грозит административный штраф. «Вечерняя Москва» узнала у бортпроводника Александра Андрианова, за какие нарушения следовало бы ввести наказания.