Суд обязал СФР пересчитать пенсию хабаровчанке на основании партийного билета

Центральный районный суд Хабаровска удовлетворил иск местной жительницы к отделению Социального фонда России о перерасчете страховой пенсии по старости. Женщина требовала учесть при начислении пенсии заработок за период с 1985 по 1991 год, сведения о котором отсутствовали в архивах, но были указаны в ее партийном билете. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.