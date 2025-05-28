Суд обязал СФР пересчитать пенсию хабаровчанке на основании партийного билета

Центральный районный суд Хабаровска удовлетворил иск местной жительницы к отделению Социального фонда России о перерасчете страховой пенсии по старости. Женщина требовала учесть при начислении пенсии заработок за период с 1985 по 1991 год, сведения о котором отсутствовали в архивах, но были указаны в ее партийном билете. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Представитель истца настаивал, что учет данных из партийного билета Железнодорожного райкома КПСС позволит провести наиболее выгодный расчет пенсии. Соцфонд, не оспаривая подлинность документа, возражал против его использования, ссылаясь на отсутствие правовых оснований.
Суд признал партийный билет косвенным доказательством размера заработной платы, поскольку в него вносились данные из зарплатных ведомостей. Решением суда Соцфонд обязан пересчитать пенсию с учетом указанных в документе сведений. Решение вступило в законную силу с 1 января 2025 года.