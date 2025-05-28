В Красноярском крае все еще нет разрешенных мест для купания

В Роспотребнадзор Красноярского края пока не поступило ни одного запроса на получение санитарного заключения о соответствии мест для купания санитарным правилам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
— Места для купания определяют исключительно органы местного самоуправления, они же заключают договоры с арендаторами, которые будут заниматься организацией локаций, — добавили специалисты.
Напомним, что в 2025 году на красноярском острове Татышев откроют два новых пляжа — они появятся на озерах Стрелка и Зеркальное. Для безопасности в парке организуют работу постов спасателей и поставят видеонаблюдение.