Жуткий финал после двух лет отношений: В Кишиневе парень плеснул кислотой в лицо своей возлюбленной, которая решила с ним расстаться

Девушка захотела разорвать отношения с парнем, длившиеся почти два года, из-за его агрессии и ревности. Тот из-за такого решения решил напасть на свою девушку в подъезде многоквартирного дома. А после этого попытался покончить с собой. Его увезли в Костюжены, а пострадавшую с серьезными ожогами лица, рук и ног — в больницу.