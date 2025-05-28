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Жуткий финал после двух лет отношений: В Кишиневе парень плеснул кислотой в лицо своей возлюбленной, которая решила с ним расстаться

Потерпевшая наняла адвоката, она заявила, что будет добиваться ареста своего бывшего и заключения его под стражу.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе парень плеснул серной кислотой в лицо бывшей возлюбленной.

Девушка захотела разорвать отношения с парнем, длившиеся почти два года, из-за его агрессии и ревности. Тот из-за такого решения решил напасть на свою девушку в подъезде многоквартирного дома. А после этого попытался покончить с собой. Его увезли в Костюжены, а пострадавшую с серьезными ожогами лица, рук и ног — в больницу.

Потерпевшая наняла адвоката. Она заявила, что будет добиваться его ареста и заключения под стражу.

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