Пулково принял 14 московских рейсов. Часть отменяют, другие объединяют

Шесть рейсов из числа перенаправленных отменены. В рамках регулярного расписания отменены 14 рейсов «Аэрофлота» и «России». Шесть рейсов в Москву задержаны более чем на два часа. Часть рейсов объединены, пассажиры полетят на широкофюзеляжных воздушных судах.
Прошедшей ночью временно закрывались столичные аэропорты, а также аэропорты Костромы, Иванова, Владимира, Ярославля, Калуги. В Пулково как на запасной аэродром к утру было направлено 14 самолетов, летевших в Москву. По данным на 10 часов, в аэропортах московского региона отменены 62 рейса, задержаны на срок более двух часов 52 рейса. На запасные аэродромы ушли 55 самолетов.
За вечер и ночь над российскими регионами было сбито и уничтожено 296 БПЛА. Дроны перехватывали над Москвой и Подмосковьем, Брянской, Воронежской, Ивановской, Орловской, Смоленской и другими областями. Информации о пострадавших во время атак нет. В Брянске, напомним, есть повреждения, в Подмосковье загорелись несколько домов, в Зеленограде повреждено здание технопарка «Элма», загорелся припаркованный рядом автомобиль.