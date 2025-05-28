Пулково принял 14 московских рейсов. Часть отменяют, другие объединяют

За вечер и ночь над российскими регионами было сбито и уничтожено 296 БПЛА. Дроны перехватывали над Москвой и Подмосковьем, Брянской, Воронежской, Ивановской, Орловской, Смоленской и другими областями. Информации о пострадавших во время атак нет. В Брянске, напомним, есть повреждения, в Подмосковье загорелись несколько домов, в Зеленограде повреждено здание технопарка «Элма», загорелся припаркованный рядом автомобиль.