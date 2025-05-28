Главу Нововаршавского района Омской области «проводили» с поста наградой

В среду, 28 мая 2025 года, стало известно о досрочном сложении полномочий главы Нововаршавского района Омской области Владимира Шефера. Соответствующую информацию со ссылкой на решение депутатов районного Совета депутатов приводит районное издание «Целинник».
Напомним, Владимир Шефер занимал пост с декабря 2018 года. В январе 2024 года он повторно вступил в должность. Озвучено, что временно исполняющим обязанности главы становится первый заместитель Шефера Василий Киореско.
Примечательно, что накануне, 27 мая 2025 года, Владимир Шефер представлен к награде — знаку отличия «За служение Омской области» I степени.