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Главу Нововаршавского района Омской области «проводили» с поста наградой

Глава Нововаршавского района Омской области Шефер досрочно сложил полномочия.

Источник: Reuters

В среду, 28 мая 2025 года, стало известно о досрочном сложении полномочий главы Нововаршавского района Омской области Владимира Шефера. Соответствующую информацию со ссылкой на решение депутатов районного Совета депутатов приводит районное издание «Целинник».

Напомним, Владимир Шефер занимал пост с декабря 2018 года. В январе 2024 года он повторно вступил в должность. Озвучено, что временно исполняющим обязанности главы становится первый заместитель Шефера Василий Киореско.

Примечательно, что накануне, 27 мая 2025 года, Владимир Шефер представлен к награде — знаку отличия «За служение Омской области» I степени.