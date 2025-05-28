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Какая погода ожидается в Казахстане в последние дни весны

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в последние дни весны, 29—31 мая, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +14° 4 м/с 100% 759 мм рт. ст. +14°
Источник: pixabay.com

По информации синоптиков, холодный антициклон продолжит оказывать свое влияние на восточную часть страны.

По этой причине в ночные часы в отдельных районах ожидаются заморозки до 3 градусов.

И даже жители юго-востока республики, как отметили специалисты метеослужбы, почувствуют дыхание антициклона — днем здесь ожидаются несвойственные для этого времени года +20…+25 градусов.

А на запад страны будут оказывать свое влияние теплые воздушные массы с районов Ирана, которые сохранят погоду без осадков, и обусловят повышение температуры воздуха до сильной жары +33…+38 градусов.