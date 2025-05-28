Какая погода ожидается в Казахстане в последние дни весны

По информации синоптиков, холодный антициклон продолжит оказывать свое влияние на восточную часть страны.
По этой причине в ночные часы в отдельных районах ожидаются заморозки до 3 градусов.
И даже жители юго-востока республики, как отметили специалисты метеослужбы, почувствуют дыхание антициклона — днем здесь ожидаются несвойственные для этого времени года +20…+25 градусов.
А на запад страны будут оказывать свое влияние теплые воздушные массы с районов Ирана, которые сохранят погоду без осадков, и обусловят повышение температуры воздуха до сильной жары +33…+38 градусов.