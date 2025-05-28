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«Жилые дома подтоплены, некоторые дороги разрушены». МЧС сообщило об обрушении дорог и подтоплениях в Витебской области

МЧС: ливни разрушили три участка дорог в Витебской области.

Источник: Комсомольская правда

В МЧС сообщили, что в Витебской области из-за проливных дождей произошли обрушения трех участков дорог за одну ночь.

Сильные дожди привели к разрушению дорожных участков в Полоцке, Верхнедвинском и Ушачском районах. Кроме того, еще два участка дорог в Верхнедвинском районе оказались подтоплены. И в Лепеле зафиксировали подтопления четырех жилых домов. Для откачки воды в жилом секторе задействовали две единицы техники МЧС и десять человек личного состава. На месте также работали службы взаимодействия: ЖКХ, электросети и газовая служба.

Сейчас дорожники и другие службы восстанавливают дороги в регионе. Подтопления дорожных участков составляют от 0,5 до 0,7 метра.

— Жизнеобеспечение жителей населенных пунктов не нарушено, ведется мониторинг гидрологической обстановки, — прокомментировали в пресс-службе.

Кроме того, в МЧС сообщили, что из-за проливных дождей в Верхнедвинском районе перевели в повышенный режим функционирования звено Витебской территориальной подсистемы МЧС.

Накануне в Витебске метеорологи зафиксировали самый дождливый день за 58 лет.

Еще ученые оценили масштаб гибели посевов в Беларуси из-за заморозков весной 2025 года: «100 лет назад у нас был бы голод».

Тем временем ГАИ сказала белорусам ездить с включенным ближним светом фар с 25 мая.