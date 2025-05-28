«Жилые дома подтоплены, некоторые дороги разрушены». МЧС сообщило об обрушении дорог и подтоплениях в Витебской области

Сильные дожди привели к разрушению дорожных участков в Полоцке, Верхнедвинском и Ушачском районах. Кроме того, еще два участка дорог в Верхнедвинском районе оказались подтоплены. И в Лепеле зафиксировали подтопления четырех жилых домов. Для откачки воды в жилом секторе задействовали две единицы техники МЧС и десять человек личного состава. На месте также работали службы взаимодействия: ЖКХ, электросети и газовая служба.