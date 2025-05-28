Чернышенко: российским ученым доверяют 79 процентов граждан

«В бюджете 2025 года в рамках госпрограммы научно-технологического развития денег на науку заложено на 14% больше, чем было в 2024 году. А если быть точным, на 83,3 миллиарда рублей. Особо подчеркну, что основное увеличение идет по разделу фундаментальные научные исследования — на 50 с лишним миллиардов рублей», — добавил вице-премьер.