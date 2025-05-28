Чернышенко: российским ученым доверяют 79 процентов граждан

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российским ученым, по результатам опросов за 2024 год, доверяют 79% граждан, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«По результатам опросов за прошлый год, по мнению наших граждан, российским ученым доверяют 79% граждан. Важно, чтобы наука и дальше оставалась открытой обществу и уверенно заявляла о себе, задавая вектор будущего развития. И драйвер этой работы вы, Российская академия наук», — сказал Чернышенко на общем собрании членов РАН.
Он добавил, что правительство продолжит инициативы академии, в том числе в части развития фундаментальных исследований в России.
«В бюджете 2025 года в рамках госпрограммы научно-технологического развития денег на науку заложено на 14% больше, чем было в 2024 году. А если быть точным, на 83,3 миллиарда рублей. Особо подчеркну, что основное увеличение идет по разделу фундаментальные научные исследования — на 50 с лишним миллиардов рублей», — добавил вице-премьер.