Минздрав заявил о начале расследования из-за смерти 14-летней девочки в Ельске

Минздрав заявил о начале расследовании из-за смерти 14-летней девочки в Ельске. Подробности озвучил начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Леонид Недень. Информация размещена в официальном телеграм-канале ведомства.
По словам Неденя, в Министерстве здравоохранения Беларуси была создана республиканская комиссия, которая проводит служебное расследование по факту смерти 14-летней девочки в Ельске (Гомельская область).
— Группой экспертов ведомства проводится медицинское служебное расследование, изучаются все материалы произошедшего, — уточнил представитель ведомства.
Он обратил внимание, что проводится объективация всех фактов, которые были изложены в интернете и обнаруженных рабочей группой в настоящий момент.
— Важно: окончательные выводы будут сделаны по результатам работы комиссии и после завершения всех экспертиз. Данный случай в обязательном порядке будет рассмотрен на лечебно-контрольном совете Министерства здравоохранения, — подчеркнул Леонид Недень.
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