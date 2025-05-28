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28 мая в Иркутской области выпал снег

Осадки заметили на трассе по пути Байкальск.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Необычное явление для конца весны: в Иркутской области выпал снег. 28 мая наш корреспондент зафиксировала снежный покров на деревьях по дороге между Байкальском и Иркутском.

Возможно, для местных жителей это не стало неожиданностью, так как, по информации синоптиков, в Байкальске еще 27 мая начался дождь с мокрым снегом, который усилился ветром. Ожидается, что обильные осадки продолжатся и в четверг 29 мая. Солнечная погода вернется в город не раньше начала июня.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по региону, ночью на 29 мая в северо-восточных районах снова будут порывы ветра до 20 метров в секунду, дожди и грозы. В некоторых местах вероятно выпадение снега.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в регионе будут заморозки до −5 градусов.