28 мая в Иркутской области выпал снег

Возможно, для местных жителей это не стало неожиданностью, так как, по информации синоптиков, в Байкальске еще 27 мая начался дождь с мокрым снегом, который усилился ветром. Ожидается, что обильные осадки продолжатся и в четверг 29 мая. Солнечная погода вернется в город не раньше начала июня.