Директора судоремонтного завода ЧФ обвинили в мошенничестве

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Директора судоремонтного завода Черноморского флота обвинили в мошенничестве на четыре миллиона рублей при выполнении гособоронзаказа, он отправлен под домашний арест, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России.
«Расследуется уголовное дело в отношении директора судоремонтного завода Черноморского флота Павла Флори. Он обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статьи 159 УК РФ)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в феврале 2023 года в ходе исполнения гособоронзаказа судостроительный завод Черноморского флота заключил многомиллионный контракт с индивидуальным предпринимателем на поставку оборудования. Отмечается, что контроль за исполнением контракта был возложен на Флори.
Как рассказали в СК, с сентября по ноябрь 2023 года Флори и сотрудники фирмы путем внесения заведомо ложных сведений в документы о стоимости оборудования похитили из бюджета более четырех миллионов рублей, которые распределили между собой.
«В ходе допроса Флори дал признательные показания об обстоятельствах совершенного преступления. По ходатайству следователя в отношении Флори судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — добавляется в сообщении.