28 мая отмечается Всемирный день красного волка: фото пушистиков из красноярского зоопарка

Красные волки также известны своей заботой о потомстве: сначала они кормят щенков, а затем едят сами. Обычно их семья состоит из моногамной пары и подросших детей или близких родственников. К сожалению, численность этих животных продолжает снижаться — сейчас стаи насчитывают в среднем около восьми особей, в то время как ранее их было более двадцати. Основная причина сокращения популяции — уменьшение доступной пищи. Красные волки способны подниматься на высоту до 5000 метров над уровнем моря и обживать самые густые леса, но это не спасает их от угрозы исчезновения.