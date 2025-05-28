28 мая отмечается Всемирный день красного волка: фото пушистиков из красноярского зоопарка

В парке проживает пара представителей исчезающего вида: изящная Верона, прибывшая из Читинского зоопарка, и её супруг Кайф, привезённый из Новосибирска. Эти волки проводят много времени вместе, играя и общаясь друг с другом. Их «болтовня», состоящая из до 20 различных звуков, делает их известными как «поющие волки».
Эти хищники обладают острым слухом, позволяющим им улавливать звуки на расстоянии до 10 километров. Удивительно, но красные волки способны охотиться на животных, масса которых в семь раз превышает их собственную. Эта уникальная способность могла вдохновить Р. Киплинга на создание эпизода о «рыжих собаках» в «Книге Джунглей».
Несмотря на свои скромные размеры (в среднем около 20 килограммов), красные волки успешно добывают таких крупных животных, как маралы и горные козлы, благодаря слаженной командной работе и острым зубам. Они часто охотятся в стае, загоняя жертву к водоему или обрыву и атакуя сзади.
Красные волки также известны своей заботой о потомстве: сначала они кормят щенков, а затем едят сами. Обычно их семья состоит из моногамной пары и подросших детей или близких родственников. К сожалению, численность этих животных продолжает снижаться — сейчас стаи насчитывают в среднем около восьми особей, в то время как ранее их было более двадцати. Основная причина сокращения популяции — уменьшение доступной пищи. Красные волки способны подниматься на высоту до 5000 метров над уровнем моря и обживать самые густые леса, но это не спасает их от угрозы исчезновения.
Международный союз охраны природы классифицирует красного волка как «исчезающий вид». Несмотря на то что его ареал охватывает Южную и Юго-Восточную Азию, стаи остаются разрозненными и малочисленными. Исследования и усилия по сохранению этого вида ведутся в национальных парках, заповедниках и зоопарках.
В 2019 году у пары из зоопарка родилась дочь Геля, что стало значимым событием для парка «Роев ручей» и его посетителей. Геля выросла и переехала в другой зоопарк, но её родители Кайф и Верона продолжают радовать гостей парка своими забавными голосами и ярким внешним видом.