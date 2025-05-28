«Белавиа»: возможны корректировки в расписании из-за ограничений на полеты в московских аэропортах

«В ночь на 28 мая в московских аэропортах вводились ограничения на полеты. На данный момент они сняты, но, в частности, Шереметьево сообщает о том, что могут возникнуть сложности с приемом и отправкой воздушных судов в течение всего дня», — рассказали в «Белавиа».
В пресс-службе добавили, что временные ограничения, вводимые аэропортами, так или иначе влияют на расписание авиакомпаний в целом. В зависимости от обстоятельств, может изменяться время вылета/прилета и для рейсов, которые выполняются не только в столицу Российской Федерации.
Узнать актуальное расписание на сегодня можно в разделе «Табло вылета-прилета» на сайте авиакомпании. «Также рекомендуем уточнить статус своего рейса перед выездом в аэропорт», — добавили в авиакомпании.
При задержке или отмене рейсов по причинам, не зависящим от авиакомпании, «Белавиа» предлагает пассажирам либо бесплатное переоформление билета на альтернативный рейс, либо полный возврат его стоимости.