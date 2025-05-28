«Белавиа»: возможны корректировки в расписании из-за ограничений на полеты в московских аэропортах

«В ночь на 28 мая в московских аэропортах вводились ограничения на полеты. На данный момент они сняты, но, в частности, Шереметьево сообщает о том, что могут возникнуть сложности с приемом и отправкой воздушных судов в течение всего дня», — рассказали в «Белавиа».