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«Белавиа»: возможны корректировки в расписании из-за ограничений на полеты в московских аэропортах

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Белавиа» информирует о возможных корректировках в расписании из-за ограничений на полеты в московских аэропортах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиаперевозчика.

«В ночь на 28 мая в московских аэропортах вводились ограничения на полеты. На данный момент они сняты, но, в частности, Шереметьево сообщает о том, что могут возникнуть сложности с приемом и отправкой воздушных судов в течение всего дня», — рассказали в «Белавиа».

В пресс-службе добавили, что временные ограничения, вводимые аэропортами, так или иначе влияют на расписание авиакомпаний в целом. В зависимости от обстоятельств, может изменяться время вылета/прилета и для рейсов, которые выполняются не только в столицу Российской Федерации.

Узнать актуальное расписание на сегодня можно в разделе «Табло вылета-прилета» на сайте авиакомпании. «Также рекомендуем уточнить статус своего рейса перед выездом в аэропорт», — добавили в авиакомпании.

При задержке или отмене рейсов по причинам, не зависящим от авиакомпании, «Белавиа» предлагает пассажирам либо бесплатное переоформление билета на альтернативный рейс, либо полный возврат его стоимости.