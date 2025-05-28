Ракова: Три церемонии бракосочетания прошли на станции метро «Маяковская» 25 мая

«Последние весенние церемонии бракосочетания на станции метро “Маяковская”, площадке проекта “Новые адреса счастья”, прошли в самую популярную дату года — 25 мая. Столичные ЗАГСы зарегистрировали более тысячи браков в этот день. Из-за большого спроса именно на эту красивую дату торжества состоялись на площадках для выездных церемоний и во дворцах бракосочетания несмотря на то, что воскресенье — выходной для большинства загсов», — рассказала Ракова.
Церемонии бракосочетания на «Маяковской» проводятся в ночное время с 2:00 до 4:00, что позволяет будущим супругам разделить этот важный момент только с самыми близкими людьми в незабываемой обстановке. Центр зала украшен свадебным декором, а на путях церемонии сопровождают поезда «Москва-2020» и «Москва-2024».
«Свадьба в московском метро — незабываемое воспоминание для молодоженов. Мы рады, что с каждым годом все больше пар выбирают метро для торжественной церемонии. Желаем новобрачным счастливых и долгих лет совместной жизни! Продолжаем участвовать в проекте мэра Москвы “Новые адреса счастья” и предоставлять площадки транспортного комплекса столицы для проведения свадеб», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
После церемонии бракосочетания молодожены могут провести фотосессию в составе «Москва-2024».
Для того чтобы провести торжественную церемонию на «Маяковской», нужно лично подать заявление во Дворце бракосочетания № 1 и оплатить госпошлину в размере 350 ₽ Дополнительных затрат не требуется.
Для проведения торжественных мероприятий в Москве доступно более 50 мест, среди которых как дворцы бракосочетания, так и музеи, станция метро, усадьбы и рестораны. Подобрать идеальную площадку поможет сервис «Наша свадьба» на портале mos.ru. В столичном департаменте информационных технологий рассказали, что это самый подробный гид по местам для проведения церемоний бракосочетания. Фильтры позволяют выбрать не только площадку, но и, например, стиль интерьера и музыку. Кроме того, здесь можно указать желаемую дату регистрации, ближайшую станцию метро, максимальное количество гостей и многое другое.