Ракова: Три церемонии бракосочетания прошли на станции метро «Маяковская» 25 мая

Для проведения торжественных мероприятий в Москве доступно более 50 мест, среди которых как дворцы бракосочетания, так и музеи, станция метро, усадьбы и рестораны. Подобрать идеальную площадку поможет сервис «Наша свадьба» на портале mos.ru. В столичном департаменте информационных технологий рассказали, что это самый подробный гид по местам для проведения церемоний бракосочетания. Фильтры позволяют выбрать не только площадку, но и, например, стиль интерьера и музыку. Кроме того, здесь можно указать желаемую дату регистрации, ближайшую станцию метро, максимальное количество гостей и многое другое.