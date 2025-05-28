Андрей Бочаров принял участие в передаче 35 автомобилей ветеранам СВО

— На днях мы завершили проектирование объектов, проекты сданы в экспертизу. Я рассчитываю, что в этом году мы уже приступим к строительным работам, и в течение двух с половиной лет на территории Волгоградской области будет простроен координирующий центр для оказания помощи и поддержки бойцов как в вопросах медицины и восстановления, так и в вопросах трудоустройства. Наша задача — сделать все, чтобы у вас были все возможности для жизни и работы, — подытожил руководитель.