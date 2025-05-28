В Красноярском крае 11 человек лишились гражданства России за тяжкие преступления

Среди осужденных восемь человек получили реальные сроки за хранение и сбыт запрещенных веществ. В частности, 47-летний житель Норильска был признан виновным в хранении и распространении наркотиков, организации преступного сообщества и отмывании крупных сумм. Суд приговорил его к 19 годам и двум месяцам лишения свободы, после чего он будет находиться под ограничением свободы еще 1 год и 11 месяцев, а также выплатит штраф в размере 900 000 рублей.