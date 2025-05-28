В Красноярском крае 11 человек лишились гражданства России за тяжкие преступления

В Красноярском крае в мае текущего года 11 человек были лишены приобретенного гражданства России из-за совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом стало известно 28 мая из сообщения МВД по Красноярскому краю.
Важно отметить, что утрата гражданства не освобождает осужденных от отбывания наказания в России. После лишения гражданства иностранные граждане обязаны покинуть страну, в противном случае они будут депортированы в свои родные государства.
Среди осужденных восемь человек получили реальные сроки за хранение и сбыт запрещенных веществ. В частности, 47-летний житель Норильска был признан виновным в хранении и распространении наркотиков, организации преступного сообщества и отмывании крупных сумм. Суд приговорил его к 19 годам и двум месяцам лишения свободы, после чего он будет находиться под ограничением свободы еще 1 год и 11 месяцев, а также выплатит штраф в размере 900 000 рублей.
Кроме того, российский паспорт был изъят у 50-летнего жителя Красноярска за организованный бандитизм, убийство и незаконное хранение оружия. По решению Красноярского краевого суда он проведет 13 лет в колонии.
Еще один иностранный гражданин лишился гражданства за покушение на изнасилование несовершеннолетней. 38-летнего осужденного приговорили к четырем годам колонии, после чего он будет находиться под ограничением свободы в течение полугода.