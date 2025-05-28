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В Омске официально подтвердили причину серии взрывов

Омичи слышали звуки от самоходных артиллерийских установок, которые проходят испытания в Омском районе.

Источник: Om1 Омск

Региональное правительство Омской области прокомментировало громкие звуки и вибрации, которые напугали омичей ночью. Как оказалось, их источником стали испытания стрельбой в рамках государственного оборонного заказа. Такие же испытания запланированы и на сегодня, поэтому жителей просят сохранять спокойствие и не паниковать.

Сегодня, 28 мая, администрация Пушкинского поселения Омского района выпустила официальное предупреждение для жителей. В сообщении указано, что 28 мая 2025 года на территории министерства обороны, в районе бетонной дороги поселка Хвойный, в рамках ремонта техники РАВ (самоходных артиллерийских установок) пройдут испытания стрельбой (гидровыстрел).