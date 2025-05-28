В Омске официально подтвердили причину серии взрывов

Региональное правительство Омской области прокомментировало громкие звуки и вибрации, которые напугали омичей ночью. Как оказалось, их источником стали испытания стрельбой в рамках государственного оборонного заказа. Такие же испытания запланированы и на сегодня, поэтому жителей просят сохранять спокойствие и не паниковать.