В Омске официально подтвердили причину серии взрывов

Региональное правительство Омской области прокомментировало громкие звуки и вибрации, которые напугали омичей ночью. Как оказалось, их источником стали испытания стрельбой в рамках государственного оборонного заказа. Такие же испытания запланированы и на сегодня, поэтому жителей просят сохранять спокойствие и не паниковать.
Сегодня, 28 мая, администрация Пушкинского поселения Омского района выпустила официальное предупреждение для жителей. В сообщении указано, что 28 мая 2025 года на территории министерства обороны, в районе бетонной дороги поселка Хвойный, в рамках ремонта техники РАВ (самоходных артиллерийских установок) пройдут испытания стрельбой (гидровыстрел).