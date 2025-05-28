Рейсы из Омска в Москву задерживают на 10 часов

Рейсы из Омска в Москву 28 мая задерживают на 10−12 часов. Такая информация появилась на онлайн-табло Омского аэропорта.
Рейс «Уральских авиалиний», прибывающий в аэропорт Домодедово, задержан до 17:40 часов. По расписанию он должен был вылететь в 6:30. Самолёт S7, который также отправится в Домодедово, задержан до 16:55, по расписанию вылет был запланирован на 6:45. Борт «Аэрофлота», который должен приземлиться в Шереметьево, задержали в Омске до 20:00, вылететь судно должно было в 8:05.
«В связи с вводом временных ограничений 28 мая 2025 года на прилёт и вылет воздушных судов в аэропорту Шереметьево, а также на использование воздушного пространства московского авиаузла, часть рейсов “Аэрофлота” были перенаправлены на запасные аэродромы или задержаны на вылет. Авиакомпания осуществляет вынужденные корректировки расписания, в том числе путем отмены и объединения нескольких рейсов», — сообщается на сайте «Аэрофлота».
О задержке омского рейса из-за ограничений в аэропортах Москвы сообщили и в «Уральских авиалиниях».
Ранее пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко сообщил, что аэропорты Москвы ввели временные ограничения на приём и выпуск гражданских воздушных судов для безопасности пассажиров. Ограничения уже сняты.