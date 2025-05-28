Рейсы из Омска в Москву задерживают на 10 часов

Рейс «Уральских авиалиний», прибывающий в аэропорт Домодедово, задержан до 17:40 часов. По расписанию он должен был вылететь в 6:30. Самолёт S7, который также отправится в Домодедово, задержан до 16:55, по расписанию вылет был запланирован на 6:45. Борт «Аэрофлота», который должен приземлиться в Шереметьево, задержали в Омске до 20:00, вылететь судно должно было в 8:05.