Жители Нижнего Новгорода жалуются на сбои в работе мобильного интернета

Ранее в ряде регионов страны ввели ограничения на работу мобильного интернета. Нижегородскую область данный запрет пока не затронул. Кроме того, сегодня аэропорт имени Чкалова работает в штатном режиме. План «Ковер» в воздушной гавани не вводили.
Как сообщил корреспонденту «Живем в Нижнем» абонент Т2, вчера, 27 мая, оператор предупредил по смс о нестабильной работе интернета.
«В последнее время по независящим от Т2 причинам мобильный интернет может работать нестабильно», — говорится в сообщении мобильного оператора.
В пресс-службе МегаФона порталу «Живем в Нижнем» сообщили, что сейчас могут наблюдаться сложности с работой интернета.
«Наша сеть работает стабильно, ограничений со стороны МегаФона нет. Трудности возникли по независящим от нас причинам», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, с каких номеров чаще всего звонят мошенники.