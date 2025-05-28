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Жители Нижнего Новгорода жалуются на сбои в работе мобильного интернета

Ранее в некоторых регионах России его ограничили из-за атак БПЛА.

В Нижнем Новгороде фиксируются сбои в работе мобильного интернета. Жалобы от абонентов поступают уже не в первый день. 28 мая трудности со связью испытали пользователи МТС, Мегафон и Т2 в центре города.

Ранее в ряде регионов страны ввели ограничения на работу мобильного интернета. Нижегородскую область данный запрет пока не затронул. Кроме того, сегодня аэропорт имени Чкалова работает в штатном режиме. План «Ковер» в воздушной гавани не вводили.

Как сообщил корреспонденту «Живем в Нижнем» абонент Т2, вчера, 27 мая, оператор предупредил по смс о нестабильной работе интернета.

«В последнее время по независящим от Т2 причинам мобильный интернет может работать нестабильно», — говорится в сообщении мобильного оператора.

В пресс-службе МегаФона порталу «Живем в Нижнем» сообщили, что сейчас могут наблюдаться сложности с работой интернета.

«Наша сеть работает стабильно, ограничений со стороны МегаФона нет. Трудности возникли по независящим от нас причинам», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, с каких номеров чаще всего звонят мошенники.