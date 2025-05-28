В Ростовской области нашли нелегальную молочную продукцию из другого региона

В Ростовскую область трем индивидуальным предпринимателям направили потенциально опасную молочную продукцию, произведенную в Воронежской области. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора.
Как уточнили в ведомстве, продукция была выработана с нарушением прослеживаемости, то есть при проверке специалисты не смогли узнать, откуда и у кого было взято сырье.
Специалисты Россельхознадзора уже предупредили получателей товара и попросили изъять подозрительную продукцию из оборота. Кроме того, предпринимателям были объявлены предостережения.
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