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В Ростовской области нашли нелегальную молочную продукцию из другого региона

Молочную продукцию из сырья неизвестного происхождения пытались продать в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовскую область трем индивидуальным предпринимателям направили потенциально опасную молочную продукцию, произведенную в Воронежской области. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора.

Как уточнили в ведомстве, продукция была выработана с нарушением прослеживаемости, то есть при проверке специалисты не смогли узнать, откуда и у кого было взято сырье.

Специалисты Россельхознадзора уже предупредили получателей товара и попросили изъять подозрительную продукцию из оборота. Кроме того, предпринимателям были объявлены предостережения.

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