Air Astana связала Западный Казахстан с Грузией прямым рейсом

27 мая 2025 года Air Astana начала выполнять прямые рейсы по маршруту Атырау-Тбилиси, реализовав ранее анонсированные планы по установлению нового авиасообщения между западным Казахстаном и Грузией. В аэропорту Тбилиси первых пассажиров встретили по традиции тепло — с музыкой и угощениями.
Рейсы будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. Удобное расписание и время в пути менее двух часов делают маршрут удобным как для туристов, так и для деловых поездок. Для граждан Казахстана виза в Грузию не требуется, а пересечение границы проходит без ограничений.
Новое направление стало пятым международным рейсом Air Astana из западного Казахстана. Помимо этого, авиакомпания выполняет рейсы из Уральска во Франкфурт, а также из Атырау в Стамбул, Дубай, Амстердам и с 31 мая — в Баку.