Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Air Astana связала Западный Казахстан с Грузией прямым рейсом

Air Astana начала выполнять прямые рейсы Атырау-Тбилиси, передает DKnews.kz.

Источник: Air Astana

27 мая 2025 года Air Astana начала выполнять прямые рейсы по маршруту Атырау-Тбилиси, реализовав ранее анонсированные планы по установлению нового авиасообщения между западным Казахстаном и Грузией. В аэропорту Тбилиси первых пассажиров встретили по традиции тепло — с музыкой и угощениями.

Рейсы будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. Удобное расписание и время в пути менее двух часов делают маршрут удобным как для туристов, так и для деловых поездок. Для граждан Казахстана виза в Грузию не требуется, а пересечение границы проходит без ограничений.

Новое направление стало пятым международным рейсом Air Astana из западного Казахстана. Помимо этого, авиакомпания выполняет рейсы из Уральска во Франкфурт, а также из Атырау в Стамбул, Дубай, Амстердам и с 31 мая — в Баку.