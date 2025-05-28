Air Astana связала Западный Казахстан с Грузией прямым рейсом

Рейсы будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. Удобное расписание и время в пути менее двух часов делают маршрут удобным как для туристов, так и для деловых поездок. Для граждан Казахстана виза в Грузию не требуется, а пересечение границы проходит без ограничений.