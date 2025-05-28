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В РФ создали микростент для операций при глаукоме, не имеющий аналогов

Авторами решения выступили специалисты Научно-исследовательского института глазных болезней имени М. М. Краснова.

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Первый в мире микростент для хирургического лечения глаукомы, внедряемый в ткани глаза, создан в России. Об этом заявил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

Авторами решения выступили специалисты Научно-исследовательского института глазных болезней имени М. М. Краснова.

«Впервые в мире разработан микростент из материала с памятью формы для проведения операций при глаукоме. Прогрессирующее неизлечимое заболевание является социально значимым: им страдает около 1,5 млн человек только в России», — сказал он, выступая с докладом на общем собрании РАН, проходящем в Москве 28−30 мая.

При этом заболевании разрушаются нервные волокна и происходит повышение внутриглазного давления. Разработка российских ученых внедряется в ткани глаза, расправляется из сжатого состояния и поддерживает отток внутриглазной жидкости для предупреждения роста давления, уточнил Красников.