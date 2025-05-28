С 1 июня вечерняя «Ласточка» из Тольятти будет ходить до Новокуйбышевской

Самарская пригородная пассажирская компания сообщила, что с воскресенья, 1 июня, вечерняя скоростная электричка «Ласточка» на Самару, отправлением из Тольятти в 20:56, будет ежедневно ходить до станции Новокуйбышевская, куда будет прибывать в 23:17.
Расписание движения «Ласточки» Тольятти (отпр.20:56) — Новокуйбышевская (приб.23:17).
Тольятти — Отпр.20:56.
Жигулевское море —
Волжская Жемчужина — 21:26,5−21:27,5.
Задельная —
Пл. им. В. Грушина — 21:41,5−21:42,5.
Старосемейкино —
Водинская —
Ягодная —
Средневолжская —
Пятилетка —
Стахановская —
САМАРА —
Парк Дружбы Народов —
Соцгород — 23:03,5−23:04.
Липяги — 23:08,5−23:10.
НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ — 23:17.