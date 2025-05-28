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С 1 июня вечерняя «Ласточка» из Тольятти будет ходить до Новокуйбышевской

После Самары «Ласточка» будет останавливаться на станциях Парк Дружбы Народов, Соцгород и Липяги.

Самарская пригородная пассажирская компания сообщила, что с воскресенья, 1 июня, вечерняя скоростная электричка «Ласточка» на Самару, отправлением из Тольятти в 20:56, будет ежедневно ходить до станции Новокуйбышевская, куда будет прибывать в 23:17.

Расписание движения «Ласточки» Тольятти (отпр.20:56) — Новокуйбышевская (приб.23:17).

Тольятти — Отпр.20:56.

Жигулевское море — 21:17—21:18.

Волжская Жемчужина — 21:26,5−21:27,5.

Задельная — 21:37—21:37,5.

Пл. им. В. Грушина — 21:41,5−21:42,5.

Старосемейкино — 22:05—22:05,5.

Водинская — 22:12—22:12,5.

Ягодная — 22:20—22:21.

Средневолжская — 22:30—22:31.

Пятилетка — 22:38—22:39.

Стахановская — 22:42—22:43.

САМАРА — 22:51—22:53.

Парк Дружбы Народов — 22:59—22:59,5.

Соцгород — 23:03,5−23:04.

Липяги — 23:08,5−23:10.

НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ — 23:17.