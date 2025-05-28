С 1 июня вечерняя «Ласточка» из Тольятти будет ходить до Новокуйбышевской

Самарская пригородная пассажирская компания сообщила, что с воскресенья, 1 июня, вечерняя скоростная электричка «Ласточка» на Самару, отправлением из Тольятти в 20:56, будет ежедневно ходить до станции Новокуйбышевская, куда будет прибывать в 23:17.