Минобразования сказало, кто может поступить в вуз по сокращенной программе

Он уточнил, что с 2024 года была введена следующая практика. Так, для поступления на заочную форму обучения, нужно или иметь стаж десять месяцев работы по выдранному профилю. Представитель ведомства отмечает, что выпускник школы этого не может иметь. И добавляет, что или же нужно иметь профильную специальность из колледжа, которая дает возможность поступить в вуз.