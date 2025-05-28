Минобразования сказало, кто может поступить в вуз по сокращенной программе в 2025 году. Подробности сообщил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов, пишет БелТА.
— В этом году примерно на 50 специальностей мы сократили срок до трех лет обучения на заочной форме. 8,2 тыс. выпускников колледжей в этом году смогут поступить на данную траекторию и получить образование высшее в сокращенной форме, — пояснил представитель Минобразования Беларуси.
По его словам, у тех, кто оканчивает колледжи, остается возможность поступления и на заочный полный срок обучения.
— Здесь надо тоже несколько развеять миф или недопонимание у наших выпускников колледжей, что они конкурируют при поступлении на заочную форму с выпускниками школ, которые активно изучали учебные предметы, сдали централизованные экзамены (ЦЭ), централизованное тестирование (ЦТ), — акцентировал внимание Пищов.
Он уточнил, что с 2024 года была введена следующая практика. Так, для поступления на заочную форму обучения, нужно или иметь стаж десять месяцев работы по выдранному профилю. Представитель ведомства отмечает, что выпускник школы этого не может иметь. И добавляет, что или же нужно иметь профильную специальность из колледжа, которая дает возможность поступить в вуз.
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