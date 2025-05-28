Жителя Прикамья будут судить за незаконный отстрел кабана

В Очере завершено расследование уголовного дела по факту браконьерства, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В январские каникулы в дежурную часть полиции поступило сообщение от специалиста охотничьего надзора о незаконном отстреле кабана в лесном массиве государственного природного биологического заказника «Очерский».
Правоохранители установили предполагаемого виновника, это 40-летний житель населенного пункта поблизости. Фигурант застрелил кабана, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Тушу зверя он на снегоболотоходе вывез к себе домой.
Министерству природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Пермского края причинен ущерб в размере 150 тысяч рублей, то есть в особо крупном размере.
Уголовное дело о незаконной охоте направлено в суд.