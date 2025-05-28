Страна живёт в режиме выживания и отказа от будущего: «Все больше граждан не видят смысла быть частью проекта “Республика Молдова” — мнение

Социолог Ян Лисневский заявил, что исследование Intellect Group, проведенное еще в мае 2025 года, подтвердило — цифра в 42,8% тех, кто не планирует вообще— это не просто статистика. Это социальный диагноз, который показывает:
Люди не верят, что завтрашний день будет лучше.
Они не чувствуют контроля над своей жизнью.
Они не видят смысла оставаться, строить, рожать, бороться.
«Я неоднократно подчеркивал это — и в эфирах, и в аналитике: Молдова входит в стадию экзистенциального распада».
Социолог отметил, что «сегодня уже нельзя спорить — остается только зафиксировать факт: три ключевых процесса идут одновременно и усиливают друг друга».
1. Физическое исчезновение населения.
Родилось всего 23,6 тыс. детей — абсолютный минимум за два века.
Умерло — 33,5 тыс. человек, спад — почти 10 тыс., без учёта миграции.
Миграция — ещё 35 тыс. человек.
Итог: −45 тыс. человек всего за один год.
2. Социально-экономическое разрушение.
Каждый третий живёт за чертой абсолютной бедности (33,6%).
В сёлах — почти каждый второй (42,9%).
Люди не могут покрыть базовые потребности: еда, тепло, лекарства.
Экономика больше не даёт человеку шансов — ни жить, ни остаться.
3. Психологическая капитуляция.
42,8% — не планируют вообще.
25,3% — живут в горизонте до полугода.
Это означает: страна живёт в режиме выживания и отказа от будущего.
Люди вышли из негласного контракта с государством.
Нет ни доверия, ни надежды, ни чувства принадлежности.
«Мы не увидим революции. Мы увидим исчезновение, тихое, незаметное. И однажды мы проснёмся в стране, где просто некому будет жить», — констатировал Лисневский, подчеркнув, что «все больше граждан не видят смысла быть частью проекта “Республика Молдова”.
Источник: @primulinmd.
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