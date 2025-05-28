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Страна живёт в режиме выживания и отказа от будущего: «Все больше граждан не видят смысла быть частью проекта “Республика Молдова” — мнение

Общество Молдовы перестало мыслить категориями будущего.

Источник: Комсомольская правда

Социолог Ян Лисневский заявил, что исследование Intellect Group, проведенное еще в мае 2025 года, подтвердило — цифра в 42,8% тех, кто не планирует вообще— это не просто статистика. Это социальный диагноз, который показывает:

Люди не верят, что завтрашний день будет лучше.

Они не чувствуют контроля над своей жизнью.

Они не видят смысла оставаться, строить, рожать, бороться.

«Я неоднократно подчеркивал это — и в эфирах, и в аналитике: Молдова входит в стадию экзистенциального распада».

Социолог отметил, что «сегодня уже нельзя спорить — остается только зафиксировать факт: три ключевых процесса идут одновременно и усиливают друг друга».

1. Физическое исчезновение населения.

Родилось всего 23,6 тыс. детей — абсолютный минимум за два века.

Умерло — 33,5 тыс. человек, спад — почти 10 тыс., без учёта миграции.

Миграция — ещё 35 тыс. человек.

Итог: −45 тыс. человек всего за один год.

2. Социально-экономическое разрушение.

Каждый третий живёт за чертой абсолютной бедности (33,6%).

В сёлах — почти каждый второй (42,9%).

Люди не могут покрыть базовые потребности: еда, тепло, лекарства.

Экономика больше не даёт человеку шансов — ни жить, ни остаться.

3. Психологическая капитуляция.

42,8% — не планируют вообще.

25,3% — живут в горизонте до полугода.

Это означает: страна живёт в режиме выживания и отказа от будущего.

Люди вышли из негласного контракта с государством.

Нет ни доверия, ни надежды, ни чувства принадлежности.

«Мы не увидим революции. Мы увидим исчезновение, тихое, незаметное. И однажды мы проснёмся в стране, где просто некому будет жить», — констатировал Лисневский, подчеркнув, что «все больше граждан не видят смысла быть частью проекта “Республика Молдова”.

Источник: @primulinmd.

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