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В Иркутской области около семи миллионов голов животных и птиц поставили на учет

Провели около 6,8 миллиона обработок домашнего скота.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области зарегистрировали около семи миллионов голов животных и птиц сельского хозяйства. Среди них рогатый скот, свиньи, лошади, куры. Также специалисты провели почти 1,6 миллиона диагностик, 5,2 миллиона обработок животных от инфекций и паразитов. В целях профилактики от бешенства привили собак и кошек.

— Для проведения противоэпизоотических мероприятий против карантинных болезней, а также болезней общих для человека и животных, в Иркутскую область поставили биопрепараты на сумму около 20,5 миллиона рублей. Также куплены вакцины, системы для взятия крови и дезинфекционные средства, — пояснил руководитель службы ветеринарии региона Сергей Шевченко.

Теперь будет проще прогнозировать и предотвращать распространение инфекций у животных. Эти меры снизят риски попадания в продажу некачественных продуктов.