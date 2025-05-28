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В Казани по улице Батыршина частично ограничат движение транспорта

Это связано с реконструкцией магистрального тепловода.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани почти на три месяца ограничат движение транспорта на разных участках дороги по улице Батыршина. Это связано с работами по реконструкции магистрального тепловода.

Так, с 1 июня по 31 августа частично перекроют движение транспорта на следующих участках дороги:

от ул. Кулахметова до дома № 18/20 по улице Батыршина;

от дома № 18/20 до дома № 28а по улице Батыршина;

от дома № 28а по улице Батыршина до улицы Чкалова.

Кроме того, в районе дома № 18/20 по улице Батыршина полностью перекроют разворот, об этом сообщили в комитете внешнего благоустройства города.

Напомним, информация об ограничениях движения в связи с ремонтными работами публикуется в специальном разделе.