В Казани по улице Батыршина частично ограничат движение транспорта

В Казани почти на три месяца ограничат движение транспорта на разных участках дороги по улице Батыршина. Это связано с работами по реконструкции магистрального тепловода.
Так, с 1 июня по 31 августа частично перекроют движение транспорта на следующих участках дороги:
от ул. Кулахметова до дома № 18/20 по улице Батыршина;
от дома № 18/20 до дома № 28а по улице Батыршина;
от дома № 28а по улице Батыршина до улицы Чкалова.
Кроме того, в районе дома № 18/20 по улице Батыршина полностью перекроют разворот, об этом сообщили в комитете внешнего благоустройства города.
Напомним, информация об ограничениях движения в связи с ремонтными работами публикуется в специальном разделе.