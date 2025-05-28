Красников: РАН в 2024 году начала активно давать отрицательные экспертизы

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российская академия наук в 2024 году дала 12% отрицательных экспертных заключений, что радикально расходится с прошлой практикой. Об этом сообщил президент РАН Геннадий Красников на общем собрании Академии.
«Существенно повысились и требования к оценке результатов. В прошлом году 12% экспертных заключений были отрицательными. Напомню, что еще в 2022 году этот показатель составлял всего 1%», — рассказал Красников.
В 2024 году, как сообщил глава РАН, Академия сделала более 87 тыс. экспертных заключений. Сегодня в экспертной системе РАН задействовано более 6 тыс. человек, в том числе 1 130 академиков и членов-корреспондентов.
Академия осуществляет экспертизу научных программ на долгосрочный период более 1 000 организаций, включая 661 институт и 411 вузов. Расширяется тематика экспертиз: РАН проводит экспертизу проектов технологического лидерства, дорожных карт высокотехнологичных направлений, программ научно-технологического развития регионов, задействована в историко-культурной экспертизе.
В 2024 году в РАН поступили более 1 000 технологических запросов от министерств, ведомств и высокотехнологичных компаний. В том числе по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург, ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе, отметил Красников.