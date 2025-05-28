Красников: РАН продолжает работу в составе 40 международных организаций

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) остается в составе 40 международных организаций, продолжает принимать в свои ряды иностранных членов. Об этом сообщил президент Академии Геннадий Красников, выступая с докладом на общем собрании РАН, проходящем в Москве 28−30 мая.
«Академия наук остается участником свыше 40 международных организаций, с которыми мы в настоящее время сотрудничаем. Между РАН и зарубежными академиями действует 22 соглашения о сотрудничестве», — сказал Красников.
Он также отметил, что сегодня в составе РАН числятся 413 иностранных ученых из 53 стран.
«На днях эти ряды пополнятся новыми иностранными учеными», — заключил он.