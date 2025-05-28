Красников: РАН продолжает работу в составе 40 международных организаций

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) остается в составе 40 международных организаций, продолжает принимать в свои ряды иностранных членов. Об этом сообщил президент Академии Геннадий Красников, выступая с докладом на общем собрании РАН, проходящем в Москве 28−30 мая.