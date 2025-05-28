Ученые прогнозируют рекордную жару в ближайшие пять лет

«Поскольку прогнозируется, что в течение следующих пяти лет температура будет в среднем на 1,5 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальный уровень, это подвергнет большое количество людей риску сильных волн тепла, что приведет к увеличению смертей и серьезным последствиям для здоровья, если люди не будут лучше защищены от воздействия тепла. Также мы можем ожидать более сильных лесных пожаров, поскольку более жаркая атмосфера высушивает ландшафт», — сказал Ричард Беттс, руководитель исследований воздействия климата в Метеорологическом бюро Великобритании.