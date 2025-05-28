Ученые прогнозируют рекордную жару в ближайшие пять лет

Два ведущих мировых метеорологических агентства сообщили, что жителям Земли нужно готовиться к нескольким годам еще более рекордной жары.
Согласно пятилетнему прогнозу, опубликованному 28 мая Всемирной метеорологической организацией и Метеорологическим бюро Великобритании, вероятность того, что в ближайшие пять лет мир побьет очередной годовой температурный рекорд, составляет 80%.
Анализ основан на более чем 200 прогнозах с использованием компьютерного моделирования, выполненного 10 мировыми научными центрами. Десять лет назад эти же команды подсчитали, что существует отдаленный шанс, что в один из предстоящих лет будет превышен критический порог средней глобальной температуры в 1,5 градуса. И это произошло в 2024 году.
В исследовании 2025 года в уравнение аналогичным образом вписывается повышение температуры на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным годом, что эксперты называют «шокирующим».
«Высокие глобальные средние температуры могут показаться абстрактными, но в реальной жизни это означает более высокую вероятность экстремальных погодных условий: более сильных ураганов, более обильных осадков, засух», — сказала климатолог Корнелльского университета Натали Маховальд.
«Поскольку прогнозируется, что в течение следующих пяти лет температура будет в среднем на 1,5 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальный уровень, это подвергнет большое количество людей риску сильных волн тепла, что приведет к увеличению смертей и серьезным последствиям для здоровья, если люди не будут лучше защищены от воздействия тепла. Также мы можем ожидать более сильных лесных пожаров, поскольку более жаркая атмосфера высушивает ландшафт», — сказал Ричард Беттс, руководитель исследований воздействия климата в Метеорологическом бюро Великобритании.