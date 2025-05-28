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50 деревьев рухнули в Ростове-на-Дону во время ураганного ветра

Сильный ветер повалил в Ростове-на-Дону 50 деревьев и четыре конструкции.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону из-за сильного ветра в разных местах города рухнули 50 деревьев и четыре конструкции. Это данные управления по делам ГО и ЧС на вечер 27 мая.

Больше всего происшествий во вторник зафиксировали в Октябрьском и Пролетарском районах, там было по 11 случаев. В Ворошиловском районе — семь случаев, в Ленинском и Первомайском — по шесть случаев, в Железнодорожном и Кировском — по 5, в Советском районе — три происшествия.

Вчера к вечеру ликвидировали последствия 48 происшествий. Обновленную статистику по состоянию на 28 мая пока не предоставили.

По информации синоптиков, сильный ветер в регионе сохранится как минимум до 30 мая. Также в ближайшие три дня на Дону возможны грозовые кратковременные дожди.

Жителей Дона просят быть осторожными в непогоду. Во время ветра и дождя нельзя стоять рядом с деревьями и легкими конструкциями. При любых происшествиях следует звонить по номеру «112».

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