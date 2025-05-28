50 деревьев рухнули в Ростове-на-Дону во время ураганного ветра

Больше всего происшествий во вторник зафиксировали в Октябрьском и Пролетарском районах, там было по 11 случаев. В Ворошиловском районе — семь случаев, в Ленинском и Первомайском — по шесть случаев, в Железнодорожном и Кировском — по 5, в Советском районе — три происшествия.