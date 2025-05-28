Что можно и нельзя делать на Вознесение Господне 29 мая 2025

В Библии сказано, что Иисус Христос пришел на землю, затем был распят на кресте, погиб и воскрес. После этого на 40-й день он явился своим ученикам, разговаривал с ними. Считается, что после завершился земной путь Христа. Праздник Вознесения Господня посвящен событию, касающемуся Восшествию Иисуса на небеса. Указанный праздник — один из главных в православной церкви.