Что можно и нельзя делать на Вознесение Господне 29 мая 2025

В Беларуси православные верующие празднуют Вознесение Господне 29 мая 2025 года. Названный праздник к конкретной дате не привязан. Однако его всегда отмечают в четверг и именно на 40-й день после Пасхи.
Вознесение Господне, история.
В Библии сказано, что Иисус Христос пришел на землю, затем был распят на кресте, погиб и воскрес. После этого на 40-й день он явился своим ученикам, разговаривал с ними. Считается, что после завершился земной путь Христа. Праздник Вознесения Господня посвящен событию, касающемуся Восшествию Иисуса на небеса. Указанный праздник — один из главных в православной церкви.
Вознесение Господне, традиции.
Как правило, на праздник посещали храмы. Священники проводили богослужения в белых одеждах. Одной из главных традиций Вознесения было приготовления хлебцев в виде лесенок. На них делали именно семь перекладин, символизирующих ступени. Данные хлебцы освещали в церквях и угощали или родных.
Вознесение Господне, что нельзя делать.
На Вознесение никогда не планировали ни свадеб, ни венчаний. На указанный праздник не устраивали шумные застолья. Кроме того, под запретом ссоры, развязывание конфликтов. Не следует заниматься физическим трудом (в том числе и работы на огороде), бытовыми делам.
Вознесение Господне, что можно делать.
По традиции, верующие на Вознесение Господне ходят в храмы на службы и обязательно освящают приготовленные хлебцы-лесенки. Ими принято угощать близких людей. Рекомендуется на праздник оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Разрешается посещать кладбища.
Вознесение Господне, народные приметы.
Согласно приметам, гроза предупреждает про холодное лето. Ясная погода предсказывает богатый урожай.
Ранее мы собрали новый график отключения горячей воды в Минске в мае 2025: список адресов, даты отключения. Также опубликован график отключения горячей воды в Минске в июне 2025: список адресов, даты отключения.
Кстати, в Беларуси зарплаты вырастут в одной из бюджетных отраслей с 1 июля 2025.
Кроме того, белорусский врач рассказала о новом методе лечения аллергии стволовыми клетками.