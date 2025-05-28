Красноярский общественный транспорт проверят на экологичность

КПАТП-5 располагает около 130 видами общественного транспорта 4-го и 5-го экологических классов, обслуживающих восемь маршрутов по Красноярску. Наиболее современные модели — ЛиАЗ и НЕФАЗ, выпущенные в 2022—2023 годах, отличаются значительно более чистыми выхлопами по сравнению с традиционными ПАЗами. В настоящее время на предприятии имеется 56 новых автобусов, и автопарк продолжает обновляться.