Красноярский общественный транспорт проверят на экологичность

Об этом рассказали в пресс-службе правительства.
Министерство экологии Красноярского края совместно с Центром мониторинга (ЦРМПиООС) планирует проверить автомобильный транспорт в Красноярске на соблюдение норм и стандартов по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу. Глава министерства Владимир Часовитин подписал соглашение с генеральным директором АО «КПАТП-5» Виталием Леднёвым, что откроет путь к сотрудничеству в рамках федерального проекта «Чистый воздух», входящего в нацпроект «Экологическое благополучие».
Замеры будут проводиться на конечных остановках автобусных маршрутов 10 июня, 25 июля и 15 августа.
КПАТП-5 располагает около 130 видами общественного транспорта 4-го и 5-го экологических классов, обслуживающих восемь маршрутов по Красноярску. Наиболее современные модели — ЛиАЗ и НЕФАЗ, выпущенные в 2022—2023 годах, отличаются значительно более чистыми выхлопами по сравнению с традиционными ПАЗами. В настоящее время на предприятии имеется 56 новых автобусов, и автопарк продолжает обновляться.
Часовитин отметил, что проверки общественного транспорта проводятся в рамках IV Всероссийской акции «Выбираю чистый воздух», целью которой является сокращение выбросов загрязняющих веществ от автопарка. Он призвал руководителей транспортных компаний Красноярска поддержать акцию, подписать соглашение с министерством и организовать замеры на экологичность.
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