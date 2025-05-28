В Башкирии 50 женщин удостоились медалей «Материнская слава»

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о награждении 50 женщин медалью «Материнская слава». Официальный документ размещен на портале правовой информации региона.
В числе удостоенных награды — жительницы 26 муниципальных районов, включая Альшеевский, Баймакский, Белорецкий, а также городов Кумертау и Уфа. Полный перечень населенных пунктов представлен в опубликованном указе.
Как ранее отмечал руководитель региона, многодетные матери ежедневно демонстрируют пример родительского героизма и становятся образцом для подражания своим детям. В настоящее время в республике зарегистрировано 59 тысяч многодетных семей, что является наивысшим показателем среди всех субъектов Приволжского федерального округа.
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